Doktor gibi yüzük

Akıllı yüzük Movano Ring, sağlık kontrolü sağlıyor. Movano Ring, "kalp atış hızı, kalp atış hızı değişkenliği, uyku, solunum, sıcaklık, kan oksijen seviyesi, adım sayısı ve yakılan kalori" gibi değerleri detaylı olarak kayıt altına alıyor. Sonuçları değerlendiriyor ve örneğin yaptığın egzersizler uyku düzenine ya da kalp sağlığına zarar veriyor gibi bildirimler yapabiliyor.



Ürün bu sayede kişilerin hayatlarında kısa ve uzun vadeli değişiklikler yapmasına aracılık ediyor. Kronik hastalıkları yakından takip etme konusunda da fayda sağlayabileceği aktarılan ürün, şimdilik kaça satılacak bilinmiyor ancak satış 2022'nin ikinci yarısında başlayacak bilgisi veriliyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA onayını almak yani gerçek bir sağlık cihazı olmak isteyen akıllı yüzük Movano Ring, önümüzdeki dönemde daha detaylı hale gelecektir.