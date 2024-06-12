12 Haziran 2024 Çarşamba 23:15:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 23:15:00
DM kutusunu rahatlatacak yenilik
Instagram yeni bir güncelleme ile Direkt Mesaj (DM) gelen kutusundaki mesaj klasörlerini yeniden adlandırmaya sıralamaya izin verecek bir Klasör Yönetimi özelliği sunacak.
Örneğin, Birincil ve Genel varsayılan klasörlerini yeniden adlandırabilir veya yeniden sıralayabilirsiniz ancak Tümü klasörünü değiştiremeyeceksiniz. Ek olarak, sohbetler Reklamlar klasöründen farklı bir klasöre taşınamayacak.