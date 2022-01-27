Dışa bağımlılığa sıfıra indirecek!

Turkcell, lityum batarya üretimi yapan ASPİLSAN Enerji ile geleceğe dönük iş birliğine imza attı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, haberleşme şebekelerinin enerji altyapı sistemlerinde şimdiye kadar kullanılan kimyasal kurşun asit (VRLA) akülerin yerine çevreci, uzun ömürlü ve güvenilir elektrokimyasal lityum akülerin kullanılması tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor.

Dünyadaki bu değişime paralel olarak Türkiye'de de gerekli yerli ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşlarından ASPİLSAN Enerji ile Turkcell, güçlerini birleştirdi. 2019'da başlayan iş birliği, iletişim şebekelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak yerli lityum batarya üretim çalışmaları kapsamında ilk ürünlerini ortaya çıkardı.

Proje kapsamında ASPİLSAN Enerji'nin Ar-Ge mühendisleri tarafından dizayn edilip üretilen 48V 100Ah standartlarında prototip lityum batarya ürünleri, Ekim 2021'den bu yana Turkcell'in iletişim altyapı hizmeti veren ve faklı ekipman konfigürasyonları içeren baz istasyonlarında başarıyla test edildi. ASPİLSAN Enerji tarafından üretilecek yerli lityum bataryaların Turkcell şebekesinde yaygın olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"YERLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şebeke altyapısında ihtiyaç duyulan enerji kaynaklarıyla ilgili önemli bir iş birliği başlattıklarını bildirdi.

Sezgin, "Tüm kurumsal süreçlerimize yansıttığımız sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde atılan bu adım, karbon ayak izini azaltan çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi açısından da önem arz ediyor. Yerli imkanlarla geliştirilen lityum bataryalar sayesinde sektör ve ülke ekonomisi için katma değer sağlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lityum batarya konusunda ASPİLSAN Enerji ile teknik bilgi paylaşım ve prototip ürün tasarımlarıyla başlattıkları sürecin çalıştaylar, demo üretimi ve fabrika testleriyle geliştirildiğini anlatan Sezgin, "Ardından iş birliğimiz, Turkcell şebekesinde yapılan saha testlerindeki başarılı sonuçlarla da desteklendi. Bu yıl itibarıyla artık geliştirilen lityum bataryaların ASPİLSAN Enerji tarafından seri üretimlerinin yapılıp Turkcell şebeke altyapısında kullanımını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

"HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNDE MİLLİ VE YERLİ ÜRETİME ÖNEMLİ KATKI SUNULACAK"

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy ise kuruldukları tarihten bu yana ülkenin enerji sistemleri alanında dışa bağımlılığını azaltacak çö­zümler sunma hedefiyle çalışmalarını yürüttüklerini bildirdi.

Özsoy, "Dışa bağımlılığımızı azaltacak yenilikçi çözümler üretme noktasında yaptığımız iş birlikleri de oldukça kıymetli sonuçlara zemin hazırlıyor. Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sonrasında haberleşme teknolojilerinde de milli ve yerli üretime önemli bir katkı sunulacak. Paydaşı olduğumuz bu proje kapsamında aynı zamanda ülkemizin cari açığına da katma değer sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK TELEKOM VE ASPİLSAN ENERJİ'DEN YERLİ LİTYUM BATARYA İŞ BİRLİĞİ

Türk Telekom, batarya tasarımı ve üretimi konusunda Türkiye'nin ilk ve tek, Avrupa'nın ise ilk üretime geçecek silindirik lityum iyon pil üretim tesisini hayata geçirmeye hazırlanan ASPİLSAN Enerji ile iş birliği yaptı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, ASPİLSAN Enerji'nin Türk Telekom mühendislerinin de desteğiyle geliştirdiği lityum batarya, Türk Telekom'un canlı şebekesinde ilk kez denendi ve ticari olarak kullanıma sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türk Telekom olarak, yüksek teknolojili ürünlerde ilklere imza atarak, yerli üretime desteklerini sürdürdüklerini belirterek, "Lityum bataryaların Telekomünikasyon sektörüne yönelik ürünleştirilmesi konusunda ASPİLSAN Enerji ile iş birliği yaptık. ASPİLSAN Enerji tarafından Türk Telekom'un desteğiyle geliştirilen lityum bataryaları sahalarımıza kurup test etmeye başladık. Projenin tasarım, geliştirme ve saha testlerini ASPİLSAN Enerji ile birlikte tamamlayıp ticari kullanım aşamasına geçmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Türk Telekom canlı şebekesinde ticari olarak kullanılan ilk yerli lityum batarya olan ASPİLSAN ürünlerinin benzerlerini daha önce ithal ediyorduk. Doğrudan telekomünikasyon sektörüne yönelik olarak geliştirilen ve üretilen bu ürünlerin, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji olarak ülkenin ve savunma sanayinin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında tüm faaliyetleri geleceğin teknolojilerine öncü olacak şekilde yürüttüklerini kaydetti.

Özsoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Batarya sektörü haberleşme teknolojilerinden başlayan robotik sistemlerden, elektrikli araçlara kadar uzanan geniş bir sektörü kapsıyor. Türk Telekom ile yaptığımız iş birliği neticesinde doğrudan telekomünikasyon sektörüne yönelik geliştirdiğimiz ilk yerli bataryayı üretmiş olduk. Haberleşme teknolojilerine özel geliştirdiğimiz bataryalarla ithalatın önüne geçip dışa bağımlılığımızı azaltacak olmanın gururunu taşıyoruz. ASPİLSAN Enerji olarak Türk Telekom ile yaptığımız bu iş birliğini daha nice başarılı çalışmaların ilk adımı olarak görüyoruz. Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak olan bu iş birliği farklı sahalarda farklı tiplerde kullanılmak üzere geliştirilecek yeni bataryalarla daha da büyüyecek."

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNE ÖZEL İLK YERLİ LİTYUM BATARYA

Türkiye'nin ilk ve Avrupa'nın en büyük lityum iyon batarya üretim üssünü Kayseri'de kurmaya hazırlanan ASPİLSAN Enerji'nin, doğrudan telekomünikasyon sektörüne yönelik geliştirdiği yeni nesil lityum bataryalar, daha uzun ömürlü, yüksek performanslı ve daha hafif olarak üretildi. Uzaktan yönetilebilen bu yeni nesil bataryanın test ve ticari versiyonlarının ilk kurulumu Türkiye'nin lider operatörü Türk Telekom'un canlı şebekesinde başarıyla yapıldı.