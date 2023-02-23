VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Spor camiası depremzedeler için ortak bağış kampanyası düzenleyecek
Diri fayların tehlikesinin deprem sonrasında da devam ettiği uyarısı
Bakan Dönmez: Binalara doğalgaz geldi
Bakan Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri ve Nijerya Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi ile görüştü
Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Başkan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti
"Depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 528'i yaralandı"
Depremde yıkılan birçok sitenin müteahhidi tutuklandı!
Deprem bölgesine yönelik kredi taksiti ertelemesi 3 bin orman köylüsünü rahatlatacak
Bayraktar Akıncı TİHA yurt dışındaki bir savunma fuarında ilk kez sergilendi
Bakan Kasapoğlu ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, depremzedeleri ziyaret etti
Bakan Akar: Şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik
Hatay'daki enkazlarda bulunan telefon, tablet ve bilgisayarlar polis gözetiminde
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaşması havadan görüntülendi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin mobil laboratuvarları halk sağlığı için deprem bölgesinde
Türkiye'nin eğittiği Lübnanlı arama kurtarma ekibi 3 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
AB, çalışanlarında TikTok'u yasakladı
Ukrayna Savaşı, Çin ile Rusya'nın Batı'ya karşı saflarını sıklaştırdı
"164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı"
"Şehirlerin yeniden hayatiyetini, üretimini sağlayabilmek için bütün planlamalar ortaya konulmaktadı...
Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'ın tamamında artık elektrik var
Depremzedelere kamu kurum ve kuruluşlarında konaklama ve yemek ücretsiz
23 Şubat 2023 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 17:00:00

Diri fayların tehlikesinin deprem sonrasında da devam ettiği uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Şevket Demirbaş, "Diri fay her zaman deprem üretebilecek ve tedbir almadığımızda yıkıcı sonuçları olabilecek fay demektir. 'Diri faydan kaçalım' derken ancak belirli bir bantta kaçabilirsiniz." dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Şevket Demirbaş, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan, 21 Şubat'ta ise Hatay'ın Defne ilçesi olan depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremin Türkiye için milat kabul edilmesi gerektiğini belirten Demirbaş, felaketlerin önceden beklendiğini ancak zamanının tespitinin mümkün olmadığını aktardı.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, bunun temelinde diri fay hatlarının yattığını belirten Demirbaş, "Diri fay her zaman deprem üretebilecek ve tedbir almadığımızda yıkıcı sonuçları olabilecek fay demektir. 'Diri faydan kaçalım.' derken ancak belirli bir bantta kaçabilirsiniz." diye konuştu.

"DİRİ FAYLARIN YANINDA EKSTRA GÖMÜLÜ BİRÇOK DİRİ FAY DA OLABİLİR"

Demirbaş, ana faylar dışındaki bazı fayların da zamanla deprem üreterek enerji boşalmasına sebep olabileceğini belirtti.

Bu diri fayların, başka bir bağlantısı olmadığı takdirde deprem üretmeyebildiğini anlatan Demirbaş, şöyle devam etti:

"O zaman biz buna 'ölü fay' demiyoruz ama 'deprem üretmeyecek fay' diyoruz. Şu anda Türkiye'de ana fay hatlarının dışında MTA'nın da belirlemiş olduğu yaklaşık 500'e yakın diri fay var. Bu her zaman deprem üretir. Yapısına göre 6-7 şiddetinde deprem üretir. Ana fay hatları değildir ama deprem üretebilecek niteliktedir. Bunun dışında jeofizik mühendisleri olarak Türkiye'de hala gömülü diri fay hatları olabileceğine inanıyoruz. Bunun maliyeti olsa da jeofiziksel ve sismik açıdan araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin yüzde 90'ının altında diri faylar olabilir. Fay olmasa bile faya yakınlığı nedeniyle tehlike içindedir ülkemiz."

"HALKIMIZ DEVLETİNE GÜVENSİN, AMA HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMESİN"

"Diri fay" olan bölgelerdeki depremler sonrasında aynı bölgede aynı şiddette bir depremin kısa vadede tekrarlanmayabileceğini aktaran Demirbaş, bununla birlikte büyük şiddetlerde olmasa bile yakındaki fayların deprem üretme potansiyelinin mevcut olduğunu ifade etti.

Demirbaş, yapılaşmanın diri fay hatlarından daha büyük tehlike arz ettiğini belirterek, şiddetli depremin sıkıntılı yapılaşmaları 80 kilometre uzaklıkta bile etkileyebileceğini, literatüre göre yıkılan binaların yaklaşık yüzde 90'ının kırıklara uzak bölgelerde olduğunu aktardı.

Gölcük'te 1999'da yaşanan depremi buna örnek gösteren Demirbaş, "Gölcük, 7,4 büyüklüğünde yaşandı. 7,4 ile 7,5 arasında üç kat fazla enerji farkı var. Bunu 0,1 olarak görmeyin. 7,7 olduğu zaman en az 10 kat büyüklükte bir enerji çıktı. Kırımın alanı ve yerleşim alanı çok büyük olduğu için ikinci fay hemen kırılmadı, kasımda Bolu'yu etkiledi ve Avcılar'ı yıktı." dedi.

Vatandaşlara satın alacakları binaların zemin araştırmalarını yapmalarını tavsiye eden Demirbaş, şunları kaydetti:

"Vatandaş 'Ruhsat verilmiş yer çok sağlamdır.' düşüncesiyle konutu alıyor. Halkımız gene devletine güvensin ama her şeyi devletten beklemesin. Kendisi de zemin araştırmasını yaparak konutlarını alsın. 'Depremden etkileniyoruz' bilinciyle pozisyon almalıyız."

Etiketler : asrın felaketi deprem diri fay şevket demirbaş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX