Dinlenecek müziği yapay zeka seçecek
Spotify kodlarında yeni bir özellik keşfedildi. Bu yeni özellik, yapay zekâ destekli çalma listeleri oluşturulmasını sağlıyor. K
Spotify kodlarında yeni bir özellik keşfedildi. Bu yeni özellik, yapay zekâ destekli çalma listeleri oluşturulmasını sağlıyor. Kullanıcının kendine göre belirleyeceği birkaç seçenek, yapay zekânın otomatik olarak bir çalma listesi oluşturmasını sağlayacak. Şirket, geçtiğimiz hafta podcast yayınları, yapay zekâ aracılığıyla farklı dillere çevrilebileceğini duyurmuştu.
- Dinlenecek müziği yapay zeka seçecek
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