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04 Ekim 2023 Çarşamba 07:26:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 07:26:00

Dinlenecek müziği yapay zeka seçecek

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Spotify kodlarında yeni bir özellik keşfedildi. Bu yeni özellik, yapay zekâ destekli çalma listeleri oluşturulmasını sağlıyor. K

Spotify kodlarında yeni bir özellik keşfedildi. Bu yeni özellik, yapay zekâ destekli çalma listeleri oluşturulmasını sağlıyor. Kullanıcının kendine göre belirleyeceği birkaç seçenek, yapay zekânın otomatik olarak bir çalma listesi oluşturmasını sağlayacak. Şirket, geçtiğimiz hafta podcast yayınları, yapay zekâ aracılığıyla farklı dillere çevrilebileceğini duyurmuştu.

Etiketler : yapay zeka seçecek Spotify yeni bir özellik
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