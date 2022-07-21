MSB, 'ilk olma özelliğini taşıyor' diyerek paylaştı!

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21 Temmuz 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 17:00:00

Dikkat çeken özelliklere sahip ATAK envantere alındı

Kaynak: IHA

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Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 57'nci ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu. Envantere giren helikopterimiz, Milli IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopteri olma özelliğini taşıyor" ifadeleri yer aldı.

Etiketler : MSB ATAK ATAK helikopteri
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