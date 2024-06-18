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Dijital ırkçılığa yapay zeka modeli
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18 Haziran 2024 Salı 08:00:00 - Güncelleme:18 Haziran 2024 Salı 08:00:00

Dijital ırkçılığa yeni yapay zeka modeli

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Siyahi girişimciler, Latimer.AI ve ChatBlackGPT gibi projelerle, siyahi topluluklara özel yapay zeka yanıtları sunmak için harekete geçti.

Yapay zeka girişimcisi John Pasmore, ChatGPT'ye önemli sanatçıların isimlerini sorduğunda Leonardo da Vinci ve Michelangelo gibi Avrupalı isimlerin listelendiğini; Çin'den, Afrika'dan ya da Afrika kökenli Amerikalılardan nadiren söz edildiğini belirtti. Buna çözüm bulmak için harekete geçen Pasmore, Latimer.AI'yi geliştirdi.

Latimer.AI, siyahi insanların deneyimlerini yansıtan yanıtlar sağlayan bir dil modeli olarak öne çıkıyor. Pasmore, yapay zekanın Avrupa merkezli eğitimine ve tarihine olan odaklanmasına dikkat çekerek, bu önyargının kırılmasına önem veriyor. Erin Reddick'in ChatBlackGPT'si ise yarın kullanıma sunulacak. Bu sohbet robotu, siyah kültürü hakkında özel yanıtlar sağlamak için tasarlandı.

John Pasmore (sağda) ve Erin Reddick (solda) yeni uygulamalar geliştirdi.

Etiketler : siyahi girişimci yapay zeka ırkçılık
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