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26 Şubat 2023 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 09:45:00

Depremin yıkımı NASA fotoğrafında

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Depremlerin yol açtığı hasar NASA'nın dünya gözlem uyduları ile tespit edildi.

Türkiye'yi sarsan depremlerin yol açtığı hasar NASA'nın dünya gözlem uyduları ile tespit edildi. NASA, Antakya'dan çekilen görüntüleri yayınladı. Uydu görüntülerinden elde edilen verilerde bölgenin büyük bir kısmına elektrik ulaşmadığı belirtilirken 4 Şubat 2023 ile 8 Şubat 2023'te aynı bölgenin çekilen görüntülerini paylaşan bilim insanları yaşamın bölgede adeta durduğunu belirtti. NASA'nın özel birimi olan Black Marble HD ile çekilen görüntülerde Antakya'nın büyük bir kesiminin karanlığa büründüğü belirtilirken Dursunlu, Harbiye, Samandağ, Günyazı bölgelerinin karanlığa büründüğü belirtilirken Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın da karanlıkta kaldığı belirtildi.

Etiketler : deprem türkiye nasa uydu hasar

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