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01 Kasım 2022 Salı 08:53:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 08:53:00

"Denizlerin kalaşnikofu" yerlileştirildi

Kaynak: AA

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Deniz platformlarında yaygın olarak kullanılan ve "denizlerin kalaşnikofu" olarak nitelendirilen 40 milimetre deniz topu yerlileştirildi.

ERMAKSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı 40 milimetre deniz topu Kaan'ı SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda vitrine çıkardı.

Fuarda ayrıca ASELSAN ve ERMAKSAN arasında 40 milimetre Türk Tipi Deniz Topu Mutabakat Muhtırası imzalandı.

ERMAKSAN Savunma Sanayi Direktörü Ümit Kıyak, AA muhabirine, 40 milimetre ve üzeri havanlar ile deniz toplarına ilişkin çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına, konseptlerin nereye gittiğine baktıklarını dile getiren Kıyak, altyapılarına uygun ürünleri seçerek, tersine mühendislik, yeniden tasarlama, farklı yetenekler kazandırma, yeni konseptler oluşturma yoluyla çözümler geliştirdiklerini ifade etti.

Kıyak, 40 milimetre deniz topuna benzer ürünlerin mevcut olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun çok daha farklı, tamamen Türkiye'ye özgü modellerini, silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacına yönelik modelleri geliştiriyoruz. Bunlarla ilgili planlarımız var, vizyonumuzda bunlar bulunuyor. Bütün dünya deniz kuvvetlerinin ihtiyacı olan ve kolay kolay tedarik edilemeyen, üretici firmaların her ülkeye vermediği, termin sürelerinin çok uzun olduğu bir sistem. Deniz kuvvetleri tarafından çok tutulan bir silah sistemi, hatta denizlerin kalaşnikofu diyebilirim, çok güvenilir, stabil bir sistem. Aynı zamanda cephanelikli top diye de geçiyor. Çok yüksek miktarda mühimmat da depolayabiliyorsunuz ve yüksek hızlarda bunları atabiliyorsunuz."

Ağır silah geliştirme vizyonu doğrultusunda deniz platformları için de çözümler geliştirdikleri bilgisini veren Kıyak, bunu "milli gemilere milli top" ile de somutlaştırdıklarını vurguladı.

10 yıl boyunca her an üretme garantisi

40 milimetre topu yapmak için Milli Savunma Bakanlığına başvurduklarına işaret eden Kıyak, altyapılarının uygun bulunması üzerine stratejik iş birliği anlaşması yaptıklarını bildirdi. Kıyak, şunları kaydetti:

"Stratejik iş birliği anlaşması kapsamında da bu topu geliştiriyoruz. Herhangi bir talep yok fakat devletimizin desteği var. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla geliştiriyoruz. Milli Savunma Bakanlığımız mühimmat, atış alanı, gemi, tesislere giriş-çıkış, teknik personel desteğini bu anlaşma kapsamında sağlıyor. Biz de 10 yıl boyunca topu istedikleri an hemen üretip tedarik edeceğimize dair söz veriyoruz. Topun mekanik kısmını tümüyle biz üretiyoruz. Elektronik, komuta-kontrol ve lokal kontrol kısımlarını ASELSAN ile yaptığımız iş birliği kapsamında birlikte geliştiriyoruz. Normalde Deniz Kuvvetlerinin kullandığı toplarda analog sistemler var, tamamen dijital sistemlere geçiriyoruz. Aynı zamanda geminin savaş yönetim sistemiyle de tamamen uyumlu olacak. Mekanik kısımlar neredeyse tamamlandı, birkaç ay içinde atış testlerimizi yapacağız. Hem silahın hem de robotik doldurma sisteminin fabrika testlerini yapıyoruz ama atışlı testlerini gerçekleştireceğiz yakın zamanda, daha sonra ASELSAN'ın yaptığı elektronik sistemlere entegre edeceğiz. Atış testlerinin ardından gemi testlerini yaparak Deniz Kuvvetlerimizin kabul muayenesine sunacağız. Orada da başarılı olursak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kalifiye edilmiş bir deniz topumuz olacak."

Parçacıklı mühimmatla değeri daha da artacak

40 milimetre deniz topunun kullanım alanlarına ilişkin de bilgi veren Ümit Kıyak, söz konusu silah sisteminin hücumbotlarda ana silah olarak kullanıldığını, daha büyük gemilerde, korvetlerde yardımcı silah olarak da yer aldığını söyledi.

Kıyak, "Bu silahlara ASELSAN'ın 35 milimetre toplarda yaptığı gibi parçacıklı mühimmat atabilme kabiliyeti kazandırabilirsek değeri katbekat artacaktır. O zaman küçük füze ve hava hedeflerine karşı da çok etkili bir yakın hava silah sistemi olacaktır. Hem katma değeri artacak hem de konsepti değiştiği için yurt dışındaki deniz kuvvetleri tarafından da tercih edilecektir." dedi.

Etiketler : ERMAKSAN SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı
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