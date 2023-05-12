Denizatları için üreme programı

Avustralya'da bilim insanları nesli tükenmekte olan bölgeye özgü White's türü denizatlarını kurtarmak amacıyla 300'den fazla denizatı yavrusunu Port Stephens'taki sulara bıraktı. Dalgıçlar, özel torbalardaki 350 denizatı yavrusunu, olgunlaşana kadar onlara yaşam alanı sağlamak için tasarlanmış "otel" adı verdikleri metal yapılara bırakmak üzere deniz tabanına indirdi. Denizatlarının ekimde üremeye başlamaları bekleniyor.

