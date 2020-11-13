  • BIST
    1284.35
  • Dolar
    7,6749
  • Euro
    9,0766
  • Altın
    463,3880
İstanbul
9 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şuşa'da 28 yılına ardından cuma namazı
Deneyap Teknoloji Atölyesinde tohumları atıldı... “T-Fashion” 2 Milyon Dolar Değerleme ile İlk Yatır...
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Başkan Erdoğan'dan sancak töreninde önemli mesajlar
Sondaj tamamlandı... Yavuz'dan güzel haberler var
Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı
Karabağ görüşmeleri... Rus heyet Ankara'ya geliyor
Bakan Koca'dan umutlandıran paylaşım
Çocuk parkında 'terör sembolü' tartışmasında yeni gelişme
Sanayi üretim endeksi arttı
Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Koca'dan yoğun bakım paylaşımı
Dünyanın konuştuğu Türk'ten iddialı açıklamalar: Koronavirüsü bitireceğiz
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 7 şüpheli yakalandı
Formula 1'in 'donut' hareketi Türkiye'de 'simit' adını alacak
Etiyopya'nın başkentinde Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne operasyonda 242 gözaltı
Esenler'de film günleri
Açıklamaları ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur bu kez şaşkına çevirdi
Başkan Erdoğan, Bahreyn Kralı El Halife ile görüştü
Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 74 ölü
Çöpten elektrikli araba yaptılar
487 yıllık gelenek
Siyam ikizleri Ankara'ya getirildi
Maske ve sigara yasağını ihlal edenlere ceza
13 Kasım 2020 Cuma 13:47:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 13:47:00

Deneyap Teknoloji Atölyesinde tohumları atıldı... “T-Fashion” 2 milyon dolar değerleme ile ilk yatırımını aldı

ABONE OL

Yapay zeka tabanlı moda trend tahminleri sunan T-Fashion, 2 milyon dolar değerleme ile ilk yatırımını aldı. Genç girişimciler Yiğit Alp Elmas, Mehmet Ali Peker ve Furkan Kınlı tarafından hayata geçirilen “T-Fashion”ın macerası, Yiğit Alp Elmas ve Mehmet Ali Peker'in Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından kurulan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde bir araya gelip takımlarını kurmaları ve öğrendiklerini uygulamalarıyla başladı.

2017 yılında Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya başlayan Yiğit Alp Elmas ve Mehmet Ali Peker ekibiyle birlikte TEKNOFEST 2018 kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Yarışmasına katılarak birinci oldular. Başarıları sayesinde T3 Girişim Merkezi’nden mentorluk, ofis ve network desteği alarak çalışmalarını sürdüren gençler, eğitimleri devam ederken TEKNOFEST 2019 kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’ne aynı projeyle katılarak derece elde ettiler. Dereceye giren diğer girişimlerle birlikte San Francisco'da “İş Hızlandırma Kampı”na katıldılar. Halihazırda T3 Girişim Merkezi’nden mentorluk, ofis ve network desteği almaya devam eden gençler 2 milyon dolar değerlemeli, yapay zeka tabanlı “T-Fashion” ile dünya moda endüstrisine Türkiye imzasını atarak global bir başarı elde ettiler.

Marka DNA’sına Göre Milyonlarca Paylaşımı Analiz Ediyor

T-Fashion, müşterilerinin doğru moda ürününü doğru zamanda üretmesi ve satın alması için firmalara özelleştirilmiş moda analizleri ve trend öngörüleri sunuyor. Firmaların kendine has hedef kitlesi ve marka DNA’sını göz önünde bulundurarak sosyal medya üzerinden milyonlarca paylaşımı analiz ediyor. Analiz ettiği her bir fotoğraftan yaş, cinsiyet, lokasyon, kıyafet, stil, renk ağırlıkları gibi yüze yakın özelliği yapay zeka ile algılıyor. Elde edilen veriler doğrultusunda gelecek yıl içerisinde nelerin trend olacağı, markanın hedef kitlesinin hangi tür ürünlere daha çok ilgi göstereceği gibi öngörüleri platformunda müşterilerine sunuyor. Firmaların hedef kitlelerine yönelik sunduğu öngörülerle tekstil ve moda firmalarının doğru ürünü, doğru zamanda, doğru miktarda üretmesine ve satın almasına yardımcı oluyor. Böylece firmalar stok fazlası ürünlerden kaçınırken satış oranlarını artırıyor.

T-Fashion olarak, öncelikle Türkiye pazarındaki müşterilere ulaşmayı hedeflediklerini belirten şirketin kurucularından Yiğit Alp Elmas: “Türkiye’nin ihracatında oldukça önemli bir konumu olan Türk tekstil sektörünün dinamiklerine oldukça hakimiz ve çözümlerimizi de bu doğrultuda geliştiriyoruz. Müşterilerimizin, sunduğumuz verilere sahip olarak global pazarda stratejik avantajı olmasını ve satış oranlarını da bu doğrultuda artırmasını hedefliyoruz.

Dünyaca ünlü markalar için üretim yapan tekstil firmalarımıza markaların beğeni ve isteklerini karşılayacak, trendlere uygun ürünler hazırlayabilmeleri için tüm detayları içeren raporlar hazırlıyoruz. Markaların hedef kitlelerini analiz ederek firmalarımızın doğrudan satışa dönebilecek ürünler üretmesine yardımcı olurken aynı zamanda satış aşamasında da ikna kabiliyetini artıracak verileri sağlıyoruz. Eğer bu tarz analiz ve verileri Türk firmalarında etkin bir şekilde kullanabilirsek, tekstil sektörümüz global pazarda tekrardan hak ettiği yerlere gelebilir.” açıklamasında bulundu.

T-Fashion, geçtiğimiz aylarda dünyada renk standartları alanında otorite olan Pantone ile başlattığı global bir iş birliği ile birlikte teknik ve pazarlama alanlarında iki firmanın birlikte çalışmasını öngörürken müşterilerine üretimden satışa kadar uçtan uca bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST ile Teknoloji Üreten Bir Türkiye

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’te 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 2020 yılında 81 il, 84 ülkeden 20.197 takım 100 bin başvuru gerçekleşti. Başvurular arasından 5000 finalistin belirlendiği yarışmalarda gençler kıyasıya mücadele etti. Aylarca süren hazırlık ve jüri değerlendirmelerinin ardından alt kategorilerle birlikte dereceye giren 150 takım toplamda 3 milyon TL’den fazla ödülün sahibi oldu. TEKNOFEST, ülkemiz için kritik öneme sahip alanlarda gerçekleştirdiği teknoloji yarışmaları ile “Teknoloji üreten bir Türkiye” için #MilliTeknolojiHamlesi ateşiyle yanan meşaleyi en yükseğe taşımaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy'dan yeni proje müjdesi!

Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy'dan yeni proje müjdesi!
Ekranda aksiyon yaşatacağız

Ekranda aksiyon yaşatacağız
Bendeniz: Eserinin adı Haşmet

Bendeniz: Eserinin adı Haşmet
‘Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pakdemir açıkladı: Meske ve mesafe şart

‘Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pakdemir açıkladı: Meske ve mesafe şart
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu açıkladı: Bir erkeğe ihtiyacım yok

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu açıkladı: Bir erkeğe ihtiyacım yok
Dilan Çiçek Deniz 'oyuncuların başına bela olmuş bir soru' dedi ve ekledi: Kadınlara estetik sorulmaz

Dilan Çiçek Deniz 'oyuncuların başına bela olmuş bir soru' dedi ve ekledi: Kadınlara estetik sorulmaz
Aileler Yarışıyor Ufuk Özkan sunumuyla her gün saat 21.00'de 360'ta

Aileler Yarışıyor Ufuk Özkan sunumuyla her gün saat 21.00'de 360'ta
Popçu Lara'dan kariyerine ‘Mecburi Veda' imzası

Popçu Lara'dan kariyerine ‘Mecburi Veda' imzası
Selçuk Yöntem ve Özlem Öçalmaz'ın oynadığı 'Amadeus' oyununa koronavirüs ayarı

Selçuk Yöntem ve Özlem Öçalmaz'ın oynadığı 'Amadeus' oyununa koronavirüs ayarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER