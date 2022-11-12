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12 Kasım 2022 Cumartesi 16:59:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 16:59:00

DDO Başkanı Koç: Teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üreten ve öncülük eden bir Türkiye olmak hedefindeyiz

Kaynak: AA

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DDO Başkanı Koç, "Başta kamu kurumları olmak üzere, blokzincir teknolojisi, sadece kripto para ve finans sektörü açısından değil şeffaflık, takip edilebilirlik ve online mekanizmaya sahip uygulamalarda nasıl kullanılacağını göstermektir" dedi.

Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu-DIGIATHON 2022 Yarışması finali açılış programında konuşan Koç, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak bu tür yarışmalara önem verdiklerini belirterek, sürdürülebilir bir dijital dönüşüm süreci için yenilikçi teknolojileri her zaman öncelediklerini söyledi.

Kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları iş birliği ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ettiklerini aktaran Koç, "Dijital dönüşümü hayata geçirmede doğru vizyon ve stratejinin varlığı kadar güçlü bir liderin öncülüğü de kritik öneme sahip. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yenilikçi teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üreten ve öncülük eden bir Türkiye olmak hedefindeyiz." diye konuştu.

Koç, kamu hizmetlerinin sunumunda, devlet-vatandaş ilişkilerinin daha etkileşimli hale geldiğini vurgulayarak, "Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda hızlı ve kolay bir şekilde sunumuna imkan tanıyan dijital devlet sistemlerinin önemi artıyor. Dijital devletlerin yenilikçi teknolojilerle entegrasyonu önümüzdeki yıllarca sıkça tartışılacak ve çözümler geliştirilecek bir konu. Bugün uluslararası endekslerde başarısı ispatlanmış bir e-devlet kapımız var. Türkiye dost ve kardeş ülkelere de tecrübelerini paylaşarak bu konuda öncülüğünü ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

Blokzincir konusunda halen öğrenilecek ve keşfedilecek çok şey olduğunu hatırlatan Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu teknolojiyi kullanarak yenilikçi çözümler üreten gençler neden bizim gençlerimiz arasından çıkmasın dedik. Bütün bakanlıklarımızla beraber, kamunun eliyle düzenlenen projeler arasında bir ilki gerçekleştirerek DIGIATHON projesini hayata geçirdik. e-devletin yıllardır altyapısını kuran TÜRKSAT, blokzincir konusunda önemli bir paydaş olan Avalanche ve yeni gözdemiz TOGG ile birlikte bu yıl ilk defa düzenlediğimiz Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonuna milli teknoloji hamlesinin blokzincir ayağı diyebiliriz.

Her yıl temayı değiştirerek geleneksel hale getirmek istediğimiz projenin ilk yılında Dijital Türkiye temasıyla yola çıktık. Dijital Türkiye Blokzinciri'nin amacı, başta kamu kurumları olmak üzere, blokzincir teknolojisinin sadece kripto para ve finans sektörü açısından değil şeffaflık, takip edilebilirlik, değiştirilemezlik ve online mekanizmaya sahip uygulamalarda nasıl kullanılacağını göstermektir."

Dijital Türkiye Blokzincir Hackathon'un en önemli unsurlarından birinin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi öncülüğünde kurulan test ağı olduğunu anlatan Koç, "Bu test ağını kullanma şansını ilk kez DIGIATHON 2022 finalistleri olarak sizler yakalayacaksınız. Sonra bu ağı yavaş yavaş herkese açacağız.

Gerekli teknik çalışmaları tamamladığımızda test ağımızı öncelikle kamu ve üniversiteler başta olmak üzere kademe kademe tüm vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Siz bugün hep ilkleri yaşıyorsunuz. İlk defa bu ağı test etme ve kullanma şansına sizler sahip olacaksınız. Blokzincir konusunda kendisini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde bu ağdan faydalanabilecekler." dedi.

Etiketler : dijital dönüşüm ofisi teknoloji kripto para finans
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