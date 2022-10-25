"Kendi savaş gemisini inşa eden 10 ülke arasında yer alıyoruz"

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın açılışında konuşan Demir, dünyanın önde gelen savunma sanayi ülkelerinden biri olma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Demir, "SAHA Expo, her geçen yıl artan katılımıyla sektöre kıymetli geri dönüşler sağlamış olup önceki yıllarda birçok uluslararası anlaşmalar imzalanmasına ve birbirini tanımayan firmaların tanışmasına vesile olmuştur." dedi.

Fuarın her geçen yıl büyüdüğüne dikkati çeken Demir, SAHA Expo'nun, dünyada düzenlenen en önemli savunma sanayi fuarlarından biri olma yolunda önemli bir yol katettiğini söyledi.

Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savunma sanayinin büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade ederek, "Başkanlığımız, ihtiyaç makamlarımız, vakıf ve özel firmalarımız, KOBİ'lerimiz, bakım ve onarım merkezlerimiz, kümelenmelerimiz, üniversitelerimiz, araştırma kurumlarımız, bir aile gibi hep birlikte savunma sanayimizi geliştirmek için yıllarca çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Savunma sanayinde tüm süreçleri, gündemi ve ihtiyaçları, geleneksel algı ve işleyişin ötesinde kapsamlı bir alanda, stratejik perspektifle ele aldıklarını ve çalışmaları bu minvalde belirlediklerini belirten Demir, "Bugün geldiğimiz duruma bakarsak ülkemizin yürüttüğü savunma projesi sayısı 750'yi geçti. Bu projelerin yaklaşık yarısını son 6-7 yılda başlattık. Savunma projelerimizin büyüklüğü 60 milyar doların üzerinde ulaştı. Savunma sanayinde faaliyet gösteren firma sayısı 1.600'ü geçti ve cirosu 10 milyar doların üstüne çıktı. 2021 yılı itibarıyla 3 milyar 224 milyon dolarla tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. İnşallah bu yılın sonunda 4 milyar doları geçeceğini düşünüyorum. AR-GE'ye ayrılan bütçe yıllık 1,5 milyar doları geçti. Kara ve deniz araçlarında sadece kendimizin değil, dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geldik." ifadelerini kullandı.

"İHA, SİHA VE TİHA TEKNOLOJİSİNDE İSE ARTIK DÜNYANIN İLK 3 ÜLKESİ İÇİNDEYİZ"



İsmail Demir, Türkiye'nin; kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İHA, SİHA ve TİHA teknolojisinde ise artık dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz. Burada liderliğe oynuyoruz. Dış pazarda Türkiye'nin çekici olabileceği yönleri ortaya koyuyoruz. Savunma sanayi diplomasisinde bizim kadar sıcak yaklaşan, özellikle teknoloji ve bilgi açısından eli açık olan başka bir ülke tanımıyorum. Bir taraftan bu bilgiyi ve teknolojiyi iş birliği bazında sunarken, bir adım ötedeki teknolojiyi takip etmekten ve geliştirmekten geri kalmamamız gerekiyor.

Ülkemizin dünyada savunma sanayi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her geçen gün yaklaşmaktayız. Ama hala katetmemiz gereken çok yol olduğunu da biliyoruz. Savunma sanayinde söz sahibi ülkeler, pazarlarına yeni bir aktör daha girmesini hazmedemedikleri için bizleri çeşitli engellemelerle yolumuzdan çevirebileceklerini düşünüyorlar. Ancak bütün bu girişimler, kendi gücümüzü ve birikimimizi keşfimiz konusunda bizleri motive ediyor ve yeni stratejiler üretebilme konusunda katkı sağlıyor. Bu tür girişimler uzun vadede bağımlılıktan kurtulmamızı, özgüvenimizin artmasını sağlıyor. Savunma sanayinde gerçekleşen büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamanın en temel şartı ihracattır. Sadece kendi kendine yetebilen değil, ürettiğimiz platformları dünya pazarlarında daha fazla rağbet görmesini sağlayabildiğimiz zaman dünyada adından daha da fazla söz ettiren bir Türkiye konumuna geleceğiz."

"YENİ TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİREN ÜLKELER ÖNE GEÇİYOR"



SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar da güvenliği oluşturan unsurların sürekli geliştiğini aktararak, "Yeni teknolojileri geliştiren ülkeler hem öne geçiyor hem de ihracat ile sağlam bir ekonomik yapıya sahip oluyor. Dünya ülkeleri, savunma ve güvenlik harcamalarını en zor anlarda, hatta pandemi gibi kamu kaynaklarının büyük çoğunluğunun insanlara aktarıldığı bir dönemde bile kısmadı. 2021 itibarıyla küresel savunma harcamaları 2,1 trilyon dolara ulaştı. Amerika, Çin, Rusya, Hindistan ve İngiltere savunma harcamalarının yüzde 62'sini gerçekleştiriyor. Dünyanın geri kalanıyla makas giderek büyüyor. Yüksek teknolojik gelişimden her ülke aynı oranda yararlanamıyor." diye konuştu.

Gücü elinde bulunduran ülkelerin adil ve merhametli olmadığını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Dünyayı giderek yaşanması daha zor bir yer haline getiren Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta cereyan eden haksızlıklara tüm dünyanın bir araya gelerek karşı durması gerekiyor. Daha kuvvetli, zengin ve büyük olma iddiasıyla hareket eden güç sahipleri kimi zaman sözüm ona tarihten gelen misyonlarından, kimi zaman sözüm ona demokrasi götürme amaçlarından bahsederek başkalarına ait coğrafyalara acı ve felaket taşıyorlar. Böyle bir dünyada güç elinizde değilse, teknoloji başkalarına aitse millilik hayalden öte bir adım ifade etmiyorsa, bırakın dost ve müttefiklerimizi, kendi vatanımızı bile tehlikelerden koruyamayız."

Bayraktar, savunma sanayi sektörünün dünyanın 170 ülkesine ihracat yaptığını belirterek, "Adım adım ve sağlam bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. 20 yıl önce yıllık ihracatımız sadece 248 milyon dolarken, geçtiğimiz yıl 3,2 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdik. Bu yıl 4 milyar dolar rakamının rahatlıkla geçebileceğini söyleyebilirim." dedi.

Bayraktar, SAHA Expo'nun Türkiye'nin özellikle son 20 yılda sanayi ve teknoloji yolculuğunda, yerli ve milli üretim hedefinde geldiği seviyeyi gösterdiğini söyledi.

"BU FUAR SANAYİDE GENEL BİR İLERLEMENİN VE HAMLENİN SONUCUDUR"



İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de konuşmasında şunları kaydetti:

"Çok değil, çeyrek asır önce biz bu tür fuarları gezer, 'Acaba bizim ülkemizde de burada bulunan birçok ürün üretilebilir mi?' diye düşünürdük. Hatta 'Acaba biz ne zaman yapacağız?' diye tahminler yürütürdük. En iyi tahminde bulunanların hayallerini 50 yıl sonrası süslerdi. Bu fuar bizim hayallerimizin gerçek olduğunu, yerli, milli teknolojinin ve üretimin mümkün olduğunu dünya gözüyle bizlere gösteriyor. O yüzden bu fuar, sadece bir sanayi fuarı değildir."

İTO olarak SAHA Expo Fuarı'na özel bir önem verdiklerini ifade eden Avdagiç, "Bu sene 6 salonda yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene buradaki 11 holün tamamını fuara tahsis edeceğiz. 100 bin metrekare alanda fuar gerçekleşmiş olacak." dedi.