"Yapay zeka alanında 50 bin yeni istihdam oluşturmayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, ATO Congersium'da düzenlenen 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda yaptığı konuşmada, dijitalleşme serüvenindeki çalışmalarından, Ar-Ge çalışmaları, patent ve akıllı şehirlerden bahsetti.

Geçen yıl e-devletten 3,5 milyar işlem gerçekleştirildiğini aktaran Koç gençlerin dijital dünyayla çok hızlandığını anlattı.

Koç, metaversede daha bebek adamların atıldığını dile getirerek burada söz sahibi olmak istediklerini söyledi.

Intel'de çalıştığında 61 patenti olduğunu vurgulayan Koç, "Buluşlar patent ile koruma altına alınmadığı zaman, harcadığınız zaman, emek ve ekonomik harcamalar bir anda kaybolabiliyor. Örneğin, Casio'nun 1977 yılında aldığı Digital display type timepiece patenti, zaman gösterimi sırasında saat ve dakikayı ayıran, ortada yanıp sönen iki noktayı da içeren bir patent. Casio harici çıkan saatler yanıp sönen nokta yerine sabit nokta kullanmak zorunda kaldılar." dedi.

"YAPAY ZEKA ALANINDA 50 BİN YENİ İSTİHDAM OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Koç, dijital dünyada ayakta kalmak için kendini geliştirmenin ve şüphenin esas olduğunu kaydetti.

Ofis olarak, yapay zekadan siber güvenliğe, dijitalleşmenin ve yenilikçi teknolojilerin hayata kattığı her alanda çalıştıklarına dikkati çeken Koç, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte yayınladığımız Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ile kamu sektöründe yapay zekanın kilidini açtık. Yapay zeka alanının GSYH'ye katkısını yüzde 5'e çıkarmayı, yapay zeka alanında 50 bin yeni istihdam oluşturmayı, bu alanda lisansüstü mezun sayımızı 10 bine çıkarmayı ve uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 ülke arasına girmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka ekonomik büyümeyi ve üretkenliği artırma konusunda önemli bir potansiyele sahip. Yayınladığımız strateji ile de bu üretkenliğin ülkemizde artmasını sağlayacağız."

Koç, bu çağın en kıymetli madeni olan veriyi toplayabilmek ve işleyebilmek için tüm çevreyle etkileşime geçen, veri üreten cihazlara, akıllı sistemlere ihtiyaç olduğunu, bu sisteme en güzel örneklerden birinin Türkiye'nin Otomobili TOGG olduğunu vurguladı.

"Akıllı sistemler etrafı sararken şehirlerin akıllı sistemlerin kullanımına uygun, veri paylaşımını sağlayabilen akıllı şehirler olmasını sağlamalıyız. Birbirleriyle entegre olan, birbirleriyle iletişime geçen akıllı sistemlerin bulunduğu akıllı şehirlerimizde toplanacak verileri doğru kullanarak ulaşımdan enerjiye, güvenlikten şehirleşmeye kadar birçok başlıkta daha yaşanabilir şehirlere sahip olacağız." diye konuşan Koç, verilerin akıllı şehirler için vazgeçilmez olduğuna işaret etti.

"TEKNOLOJİDE İHTİYATLI DAVRANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Koç, nesnelerin internetinin ve yapay zekanın akıllı şehirlerde var olacağını, sensörler, ışıklar, ölçüm cihazlarının sürekli olarak birbirleriyle bağlantıda olacağını ve veri toplayıp analiz edeceğini anlattı.

Akıllı binalar ve akıllı ev sistemleri sayesinde cihazların enerji tüketimi açısından doğru zamanı işaret edeceğini söyleyen Koç bu tasarrufların şehir çapında olduğunda kaynak israfını büyük ölçüde azaltabileceğini dile getirdi.

Koç, tıpkı otonom araçlarda olduğu gibi akıllı şehirlerde de doğru uygulanamayan örneklerin ve belli başlı hatalarla karşılaşma gibi risklerin de olduğunu belirterek, "Bu sebeple her teknolojide olduğu gibi bu teknolojide de ihtiyatlı davranmaya devam edeceğiz. Ama bizler şehirlerimizde kullanılan teknolojileri de sürekli geliştirerek, bu teknolojilere sürekli öğretmeye devam ederek hata seviyesini minimuma indireceğiz. İnşallah, bugün nasıl akıllı bir araca kavuşmaya günler sayan bir ülke haline geldiysek, şehirlerimizin de akıllı olduğu günleri inşallah çok yakında göreceğimize inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya koyduğu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun TEKNOFEST kuşağıyla birleşmesiyle, başarılarının tüm dünyanın gördüğünü anlatan Koç, "İnşallah böylesine büyük vizyonlarla Cumhuriyetimizin 100. yılı ve sonrasını da Türkiye Yüzyılı haline getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi Türkiye Yüzyılı'nı da aynı zamanda "dijitalin yüzyılı" yapacağız."

Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelecek dijital dönüşümde, ama en önemlisi, gelecek, daha adil bir dünyanın anahtarı olan dijital teknolojileri insanı merkeze alan anlayışla hareket edenlerin elinde. İnsanı merkez alan anlayışla ve tüm bu yenilikçi teknolojilerin yine insanlığa güzel hizmetler sunabilmesi için geliştirilmesi bilinciyle hareket edildiğinde, ortaya bahsetmiş olduğumuz yüksek teknolojili ve verimli ürünler çıkacağına inanıyoruz."