Çöpten iPhone üretilecek

Apple'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2025 yılı itibarıyle şirket için yeni bir dönem başlayacağı ifade edildi. Buna göre; iPhone'ların bataryaları, tamamen geri dönüştürülmüş kobalt içerecek. Ayrıca parça lehimlerinde kullanılan kalay minerali ile altın kaplamalar da 2025 yılı itibarıyla geri dönüşüm malzemelerinden elde edilecek.



Apple'ın 2030 yılı planlarını geçmişte de duymuş olabilirsiniz. Şirket, 2030 yılına geldiğimizde yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen karbon nötr ürünler satmak istiyor. Apple'ın Çevre, Politika ve Sosyal Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lisa Jackson, konula ilgili açıklamasında "Her iki hedefe de aciliyetle bakıyoruz ve bu süreçte tüm sektörümüzde yeniliği ilerletiyoruz." ifadelerini kullandı.