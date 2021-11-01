Çocuklara özel Facebook'tan koronavirüs önlemi

Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yayımlanan raporda 5 ile 11 yaş arası çocuklara Pfizer aşısı için acil kullanım yetkisi verildiği açıklandı. Raporun ardından Facebook, çocuklar için koronavirüs ile ilgili yanlış bilgilendirmelere el atacağını duyurdu. Şirketin, siteden kaldıracağı Kovid hakkında yanlış bilgilendirme listesine aşıların denenmemiş, güvenli olmadığı veya çocuklar için etkisiz olduğuna dair yanlış iddialar eklendi.

