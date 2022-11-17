Çin'in taykonot ekibi 3'üncü uzay yürüyüşünü yaptı

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Çın Dong ve Cai Şucı, sabah saatlerinde başladıkları uzay yürüyüşünü yerel saatle 16.50'de tamamlayarak ana modüle döndü.

Araç dışı etkinlik sırasında istasyonda kalan taykonot Liu Yang ise ekip arkadaşlarına içeriden destek sağladı.

Taykonot ekibi, yaklaşık 5,5 saat süren uzay yürüyüşünde Vıntien ve Mıngtien laboratuvar modüllerini çekirdek modüle bağlayan kabin dışı köprünün kurulumunu yaptı.

Taykonotlar ayrıca Vıntien modülünün panaromik kamerasının kilidini açtı, küçük robotik koluna yardımcı tutacaklar ekledi, hava kilidi kabinini ve yardımcı donanımların sistemlerini test etti.

Bu, uzay istasyonunun kurulumu için gerçekleştirilen 7'inci uzay yürüyüşü ve Şıncou-14 görevi kapsamında istasyona yollanan taykonot ekibinin 3'üncü araç dışı etkinliği oldu.

Şıncou-14 taykonot ekibi, 5 Haziran'da istasyona gönderilmişti. Yıl sonuna kadar istasyonda kalacak ekip, görevi gelecek ay Şıncou-15 mekiği ile istasyona gönderilecek taykonotlara devredecek.

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU KURMA PLANI

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzayİstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong (gök sarayı) istasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz'da, ikinci laboratuvar modülü Mıngtien 31 Ekim'de fırlatılmıştı.

Çekirdek modüle, laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanmıştı. Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun, ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Montajının 2022 sonunda tamamlanması hedeflenen istasyonda, 3 kişilik taykonot ekibi dönüşümlü görev yapıyor.