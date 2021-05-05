Çin'in roketi Dünya'yı tehdit ediyor

Çin Hükümeti, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) bir parçası olmayacaklarını açıkladı. 29 Nisan'da yeni istasyonun parçasını taşıyan ilk roketleri Long March 5B, uzaya gönderildi. 21 tonluk roket kontrolden çıkarak yörüngede sürüklenmeye başladı. Saatte 27 bin 600 kilometre hızla yörüngede yolculuk eden roketin, her an dünyaya çarpma tehlikesi olduğu açıklandı.



Yapılan açıklamaya göre, tam olarak ne zaman ve nereye düşeceği belli olmayan roketin parçaları, geniş bir araziyi tehdit ediyor. Enkazın kuzeyde ABD'nin New York şehri ile İspanya'nın başkenti Madrid, güneyde de Şili'nin güneyi ve Yeni Zelanda'nın Wellington şehri arasında bir alana düşmesi bekleniyor.

