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23 Eylül 2023 Cumartesi 17:23:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 17:23:00

Çin'in CERES-1 roketiyle uydu fırlatışı başarısız oldu

Kaynak: TRT Haber

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Çin'de özel bir şirket tarafından geliştirilen taşıyıcı roket CERES-1 ile yapılan uydu fırlatışı ilk kez başarısız oldu.

Çin'de geliştirilen taşıyıcı roket CERES-1 ile yapılan uydu fırlatışı ilk kez başarısız oldu.

Gobi Çölü'nden fırlatılan roketin, taşıdığı uyduyu planlanan yörünge konumuna taşıyamadığı bildirildi.

Roketin "uçuş performansında anormallik" tespit edildiği, hatanın sebebinin soruşturulduğu kaydedildi.

Bu, CERES-1 roketiyle yapılan 9 başarılı fırlatışın ardından gelen ilk başarısız taşıma görevi oldu.

Etiketler : çin roket uydu fırlatışı
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