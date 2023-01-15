Çin, tek seferde 14 uyduyu uzaya yolladı
Kaynak: AA
Çin'in tek fırlatışta 14 uyduyu uzaya gönderdiği bildirildi.
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, aralarında yer gözlem uyduları Çilu-2 ve Çilu-3'ün olduğu 14 uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 462'nci başarılı taşıma görevi oldu.
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