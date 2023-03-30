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Çin, InSAR uydularını uzaya yolladı
30 Mart 2023 Perşembe 17:38:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 17:38:00

Çin, InSAR uydularını uzaya yolladı

Kaynak: AA

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Çin, yer kabuğundaki değişimleri izlemek için kullanılan Interferometrik Sentetik Açıklık Radarı (InSAR) uyduları uzaya gönderdi.

CTGN'in haberine göre, 4 InSAR uydusu, Long March Uzun yürüyüş 2D roketiyle Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

InSAR uyduları, radar dalgalarıyla yer kabuğunun hareketlerini birkaç santimetrelik kesinlikle tespit edebiliyor.

Uydular, depremler, volkanik patlamalar, buzulların hareketleri, toprak kaymaları ve yer çöküntülerinin yol açtığı deformasyonları incelemek için kullanılıyor.

Etiketler : çin uydu insar uzay

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