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30 Mayıs 2023 Salı 12:06:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 12:06:00

Çin, 2030'a dek Ay'a ayak basmayı hedefliyor

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Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı Direktör Yardımcısı Lin Şiçiang, insanlı uzay programının Ay safhası için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Direktör Yardımcısı Lin Şiçiang, düzenlediği basın toplantısında, insanlı uzay programının Ay safhası için çalışmalara başladıklarını belirtti. Lin, programın ana hedefinin 2030'a dek Ay'a ayak basarak burada bilimsel araştırma ve teknoloji deneyleri yürütmek olduğunu ifade etti. Bu amaç doğrultusunda anahtar teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Lin, bu sürede gidiş-geliş, iniş, kısa süreli kalış, keşif, numune toplama, araştırma ve dönüş gibi görevleri icra ederek Ay keşif programı için bağımsız kapasite oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Etiketler : çin uzay ay insanlı uzay programı
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