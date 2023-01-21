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21 Ocak 2023 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 17:00:00

Çin 2023'te uzaya 60'tan fazla fırlatış planlıyor

Kaynak: AA

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Çin'in 2023'te 60'tan fazla fırlatışla uydular, keşif araçları, personel taşıyıcı ve kargo mekiklerinden oluşan 200'den fazla aracı uzaya yollamayı planladığı bildirildi.

Çin Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Kurumu (CASC), yayımladığı rapora göre ülkenin yeni yılda Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna personel ve ikmal seferleri yapacak, Beidou Küresel Konumlama Sistemi ve yer gözlem ağları için yeni uydular fırlatacak, Ay ve Mars keşif programları için yeni nesil keşif araçları geliştirecek.

Yeni yılda 60'tan fazla fırlatışla 200'den fazla aracın uzaya gönderilmesini planlayan Çin, Şıncou-16 ve Şıncou-17 görevleriyle uzay istasyonuna yeni taykonot ekipleri yollayacak.

Tiencou-6 adlı görevle uzay istasyonuna bir de ikmal seferi yapılması hedefleniyor, istasyona ayrı bir modül olarak eklenecek "Şüntien" adlı uzay teleskobunun da bu yıl içinde fırlatılması bekleniyor.

AY VE MARS KEŞİF ARAÇLARI

CASC, 2023'te Ay keşif görevinin yeni aşamasında kullanacağı keşif araçlarının geliştirilmesi için çalışacak.

Ülke, 2024'te kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere Çang'ı 6, 2026'da Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere Çang'ı 7 ve 2027'de doğal kaynak kapasitesini ve kullanılabilirliğini doğrulamak ve Ay yüzeyindeki uzay üssü inşası için testler yapmak üzere Çang'ı 8 keşif araçlarını yollamayı planlıyor.

Ayrıca Mars keşif görevi Tienvın-1'in ardılı olacak Tienvın-2 görevi için de keşif araçları geliştirilmeye başlanacak.

UYDULAR

CASC, Çin'in ABD'nin küresel konumlama sistemi GPS'e alternatif olarak geliştirdiği BeiDou Uydu Konumlama Sistemi için kurduğu ağı desteklemek üzere 3 BeiDou-3 uydusu daha fırlatmayı planlarken yeni nesil BeiDou-4 ağını kurmak için de çalışmalara girişecek.

Ülkenin giderek büyüyen yer gözlem ve keşif uyduları ağları Yaogan ve Gaofın ile bilimsel deneyler ve detaylı gözlem için tasarladığı Şiyan, Çuangşin ve Şicien test uydularını destekleyecek yeni fırlatışlar yapacağı öngörülüyor.

Ayrıca Çin-Fransız ortaklığıyla geliştirilen, "Einstein" adı verilen Değişken Uzay Nesneleri İzleme (SVOM) uydusunun da ekimde uzaya fırlatılması planlanıyor.

Etiketler : çin uydu keşif aracı uzay
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