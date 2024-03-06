06 Mart 2024 Çarşamba 07:04:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 07:04:00
ChatGPT artık konuşabiliyor
Yapay zekâ sektörünün önde gelen isimlerinden OpenAI, dünyanın en popüler sohbet botlarından ChatGPT'ye konuşabilme özelliği ekledi.
Artık yapay zekâ aracının yanıtlarını okumak istemeyen kullanıcılar, ChatGPT'nin konuşmasına izin verebilecekler. Özellik, Türkçe dil desteğine de sahip. Kullanıcılar, 5 farklı ses tipinden birini seçerek, ChatGPT'nin kendileriyle konuşmalarını sağlayabilirler. ChatGPT'nin yeni özelliği, yapay zekânın iOS ve Android ekosistemlerindeki mobil uygulamaları ile web sürümde kullanılabilecek. Kullanıcılar, yeni özelliği aralarında Tükçenin de bulunduğu 37 dilde deneyimleyebilecekler.
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