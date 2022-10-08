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08 Ekim 2022 Cumartesi 00:37:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 00:38:00

Cezayir'den TUSAŞ AKSUNGUR İHA siparişi

Kaynak: Defenceturk

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Cezayir, 6 adet TUSAŞ AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı sipariş etti. Tedarik ile Cezayir, AKSUNGUR'un ilk yurtdışı müşterisi oldu.

Farklı görev yükleriyle hava ile deniz kuvvetleri için uygun yapıda olan AKSUNGUR, uzun havada kalış süresiyle Cezayir'e kıyıları için düşük maliyetli bir deniz karakol kabiliyeti de sağlayacaktır. AKSUNGUR, denizde keşif, istihbarat ve saldırı kabiliyetlerini Mavi Vatan-2022 Tatbikatı ile 25 Eylül tarihinde Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anların görüntülenmesinde kanıtlamıştı.

Cezayir'e yapılacak AKSUNGUR satışını ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'den; HGK-81/82, MAM-L, KGK-SİHA-82, TEBER-81/82 gibi yerli mühimmatların satışının da takip etmesi olasıdır. Ayrıca mühimmat dışında TUSAŞ AKSUNGUR'a entegre edilen METEKSAN MİLSAR Sentetik Açıklıklı Radar faydalı yükler de potansiyel ikincil siparişlere eklenebilir.

Cezayir'in aynı zamanda ROKETSNA ATMACA gemisavar füzelerine ilgi gösterdiği yönünde haberler yer almaktaydı. Cezayir Ulusal Donanması halihazırda YJ-83 gibi Çin gemisavar füzelerini, Rus gemisavar füzelerini (3M-54 Kalibr, Kh-31) ve İsveç gemisavar füzelerini (RBS 15) envanterinde bulundurmaktadır.

AKSUNGUR İHA

AKSUNGUR MALE sınıfı İHA Sistemi: gece/gündüz her türlü hava koşullarında istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini gerçekleştirebilen; EO/IR, SAR ve Sinyal İstihbaratı (SIGINT) faydalı yüklerini ve çeşitli havadan yere mühimmat sistemlerini taşıyabilen Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı İnsansız Hava Aracı sistemi olarak öne çıkıyor.

AKSUNGUR, 40.000 feet irtifaya çıkabilen ve 40 saate kadar havada kalabilme özellikleriyle en zorlu operasyonların tamamlanabilmesine imkan veren iki adet TEDI PD-170 çift turbodizel motora sahip. İlk uçuşunu 2019 yılında icra eden platform 50 saat havada kalış rekoruna sahip.

Kabiliyetleri farklı faydalı yüklerle genişletilen AKSUNGUR'a bir süredir farklı mühimmatlar, sensör ve iletişim ekipmanları entegre ediliyor. MAM-L'ye ek olarak TEBER-82, KGK-SİHA-82 gibi güdüm kitli genel maksat bombaları ile atış yapan AKSUNGUR'a geçtiğimiz aylarda METEKSAN MİLSAR Sentetik Açıklıklı Radar ve Baz İstasyonu gibi yardımcı faydalı yükler de entegre edildi. İleriye dönük olarak ise 2022'de AKSUNGUR'dan TÜBİTAK SAGE KAYI serbest süzülümlü mühimmat atışı yapılması planlanıyor.

Deniz Kuvvetleri'nde ağırlıklı olarak görev yapan AKSUNGUR'un bu yöndeki kabiliyetlerinin çeşitlendirilmesi için Sonobuoy entegrasyonu çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : AKSUNGUR iha cezayir
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