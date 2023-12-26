Çakma şarj kablosu, iPhone 15'i eritti
Gece boyunca şarj edilen bir iPhone 15 Pro Max'te kullanılan çakma şarj kablosu, aşırı ısınmadan eriyerek telefona kaynama yaptı.
Gece boyunca şarj edilen bir iPhone 15 Pro Max'te kullanılan çakma şarj kablosu, aşırı ısınmadan eridi ve telefona kaynadı. Kullanıcı, iPhone 15 Pro Max'i gece boyunca şarj ettiğini, uyandığı zaman yukarıdaki görüntü ile karşılaştığını söylüyor. Kullanıcı, kabloyu çıkartmaya çalıştığı zaman elinin yandığını ve USB Type-C portunu da çıkaramadığını iddia ediyor. Kullandığı şarj aleti ve kablo ile ilgili bilgi vermeyen kullanıcının, nasıl bir maliyetle karşı karşıya olduğu bilinmiyor.
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