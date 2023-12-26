VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel piyasalarda tatil havası devam ediyor
Bazı ithal plastik ve dokuma ürünleri için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı
Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı
Bakan Yerlikaya "Türkiye'nin Huzuru" diyerek paylaştı!
Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
3 günde 56 terörist sarı torbaya girdi
26 Aralık 2023 Salı 08:15:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 08:15:00

Çakma şarj kablosu, iPhone 15'i eritti

ABONE OL

Gece boyunca şarj edilen bir iPhone 15 Pro Max'te kullanılan çakma şarj kablosu, aşırı ısınmadan eriyerek telefona kaynama yaptı.

Gece boyunca şarj edilen bir iPhone 15 Pro Max'te kullanılan çakma şarj kablosu, aşırı ısınmadan eridi ve telefona kaynadı. Kullanıcı, iPhone 15 Pro Max'i gece boyunca şarj ettiğini, uyandığı zaman yukarıdaki görüntü ile karşılaştığını söylüyor. Kullanıcı, kabloyu çıkartmaya çalıştığı zaman elinin yandığını ve USB Type-C portunu da çıkaramadığını iddia ediyor. Kullandığı şarj aleti ve kablo ile ilgili bilgi vermeyen kullanıcının, nasıl bir maliyetle karşı karşıya olduğu bilinmiyor.

Etiketler : iphone 15 pro max şarj kablosu şarj telefon
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane
Başarısını taçlandırdı

Başarısını taçlandırdı
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX