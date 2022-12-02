Bu mesajı aldıysanız dikkat!

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02 Aralık 2022 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 17:30:00

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Dolandırıcılar, şimdide cep telefonlara " e-devlet adınıza tanımlı 6280 TL kredi kartı aidat iadenizi almak için linke tıklayarak e-devletinize giriş yapın" şeklinde mesaj yolluyor.

Çeşitli yöntemler ile vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılar, şimdide cep telefonlara " e-devlet adınıza tanımlı 6280 TL kredi kartı aidat iadenizi almak için linke tıklayarak e-devletinize giriş yapın" şeklinde mesaj yolluyor. Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, bu gibi mesajlara karşı dikkat etmeleri konusunda vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların hiç boş durmadığını söyleyen Sabırlı; "Her an, her dakika değişik yöntemler bularak biz tüketicileri yanıltıp bizleri dolandırmanın yollarını ve yöntemlerini buluyorlar. Verdikleri linklere girmemizi sağlayarak bizlere ait olan bilgilerimize ulaşıyorlar ve hesaplarımızı boşaltıyorlar" dedi.

Etiketler : dolandırıcı mesaj edevlet
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