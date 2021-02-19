Bu kulaklık uyutuyor

Kullananların rahat uykuya dalmasını ve daha iyi bir uyku uyumasını sağlayan uyku kulaklığı Amazfit ZenBuds'un satışına başlandı. Telefona bağlanarak müzik çalma gibi amacı bulunmayan ürün, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Kulak içine iyi oturması ve konforlu olması için özellikle tasarlanan ZenBuds, dış gürültüyü ciddi şekilde engelliyor ve nabız ölçümü, uyku pozisyonu ile uyku kalitesi gibi akıllı analizleri gerçekleştirebiliyor.

