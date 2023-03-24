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Bu araç ‘ay'da su izleri arayacak
24 Mart 2023 Cuma 14:34:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 14:34:00

Bu araç ‘ay'da su izleri arayacak

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Artemis uzay programı Kasım 2022'de başladı.

İnsanlığın Ay'a yeniden ayak basmasının hedeflendiği Artemis uzay programı Kasım 2022'de başladı. İlk insanlı Artemis görevlerinin 2025 yılında gerçekleşmesi planlanırken, bu görev öncesinde Ay'a bir araç da gönderilecek. NASA'nın 'Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER)' aracı, Ay'ın Güneş ışığı almayan Güney Kutbu'nda su varlığına dair izler arayacak. NASA, kritik görevi üstlenmek üzere Kasım 2024'de Ay'a indirilmesi planlanan bu aracının yapımına başladığını duyurdu.

Etiketler : artemis uzay programı ay nasa

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