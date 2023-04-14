VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da hükümetin emeklilik reformu için kritik gün
Musk'ın trol hesaplarla mücadele birimini dağıtması Çinli ve Rus hesapların güçlenmesine neden oldu
Arap ülkeleri, Esed rejimiyle yakınlaşıyor
Bosnalı Sırp lider Dodik'in tekrarladığı "ayrılıkçı söylemler" tepki çekiyor
Almanya nükleer enerjiden vazgeçerken, Avrupa ülkeleri bu alandaki faaliyetlerini artırıyor
Merkezi Kayıt Kuruluşu ilk çeyrek panoramasını paylaştı
14 Nisan 2023 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 10:30:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 artışla 5.143,38 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,82 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 5.143,38 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile iletişim, tek kaybettiren ise bankacılık oldu.

Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,21 değer kaybıyla günü 5.135,55 puandan kapattı.

Analistler, küresel piyasaların dünya genelinde merkez bankalarının faiz artırımlarını yakın zamanda sonlandıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif seyrettiğini belirtti.

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin yatırımcıları nispeten rahatlattığını ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda da 25 baz puan faiz artırdıktan sonra şahin politikalarına son vereceği öngörüsünün güçlendiğini aktardı.

Analistler, Fed'in geçen yıldan bu yana devam eden politika adımları sonrası enflasyondaki düşüşle birlikte iş gücü piyasalarındaki zayıflama sinyallerinin bankanın elini rahatlattığını kaydederek, ülke ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği beklentisinin de öne çıktığını ifade etti.

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.050 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi piyasalar
Sürpriz aşk!

Sürpriz aşk!
Dijitaldeki işler tam bir vasat

Dijitaldeki işler tam bir vasat
'Firarım Ben'in sözlerini unuttu

'Firarım Ben'in sözlerini unuttu
İnsan hikayeleri oyunculuğumu besliyor

İnsan hikayeleri oyunculuğumu besliyor
Bu sefer terzi

Bu sefer terzi
Aceleci Burcu

Aceleci Burcu
Bu sefer terzi

Bu sefer terzi
Yeşilçam övgüsü

Yeşilçam övgüsü
Sevda Erginci: Kıskançlığa tahammül edemem

Sevda Erginci: Kıskançlığa tahammül edemem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX