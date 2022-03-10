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10 Mart 2022 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 10:00:00

Boomerang'ın fişi çekildi

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Instagram, video çekim efektleri Boomerang ve Hyperlapse için geliştirdiği harici mobil uygulamaları Google Play Store ve App Store'dan kaldırdı.

Instagram, video çekim efektleri Boomerang ve Hyperlapse için geliştirdiği harici mobil uygulamaları Google Play Store ve App Store'dan kaldırdı. Kullanıcılar, efektler için artık sadece Instagram'ın kendisini kullanabilecek.

Boomerang ve Hyperlapse'in popülaritesinin farkında olan Instagram geliştiricileri, bu iki efekt için ayrı mobil uygulamalar yayınlamıştı. Bu uygulamalar iOS ve Android telefonlara indiriliyor, bu sayede Instagram'la uğraşmadan da Boomerang ve Hyperlapse videoları çekilebiliyordu. Instagram, söz konusu bağımsız uygulamaları App Store ve Google Play Store'dan kaldırdı. Kullanıcılar bundan sonra, Boomerang ve Hyperlapse videoları çekebilmek için Instagram'ı kullanmak zorunda olacaklar.

Instagram sözcüsü Christine Pai, Boomerang ve Hyperlapse uygulamalarının neden kaldırıldığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Esas amaçlarının her zaman Instagram uygulamasını daha iyi bir hale getirmek olduğunu söyleyen Pai, bu nedenle bağımsız video efekt uygulamalarına destek vermekten vazgeçtiklerini açıkladı. Christine Pai, Layout isimli uygulamanın yayında kalmaya devam edeceğini belirtti.

Etiketler : Boomerang ve Hyperlapse Christine Pai Boomerang Instagram
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