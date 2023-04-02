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02 Nisan 2023 Pazar 14:05:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 14:05:00

Biyografilere emojili tepki

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Instagram'a, biyografilere yanıt vermenizi ve doğum gününüzde fotoğrafınıza efekt eklemenizi sağlayacak özelliklerin geleceği ortaya çıktı.

Popüler sosyal medya platformu Instagram'a, biyografilere yanıt vermenizi ve doğum gününüzde fotoğrafınıza efekt eklemenizi sağlayacak özelliklerin geleceği ortaya çıktı. Üzerinde çalışılan yeni özellik, diğer kullanıcıların biyografilerine yanıt vermenizi sağlayacak. Ayrıca bu, biyografi yazılarına yalnızca metin halinde yanıt vermeyle de sınırlı olmayacak. Tıpkı hikâyelerde ve mesajlarda olduğu gibi biyografilere de emojilerle tepki verilecek.

Bir diğer özellik ise doğum günleri için hazırlanmış. Kullanıcılar doğum günlerini kutlamak için bir profili için selfie çekip fotoğrafa doğum günü efekti ekleyebilecek.

Etiketler : instagram biyografi doğum günü emoji

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