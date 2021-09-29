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29 Eylül 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 14:37:00

Bir ürün daha yerlileştirildi... Raylı sistem bataryalarına çözüm

Kaynak: AA

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ASPİLSAN Enerji, raylı sistem bataryalarına yerli çözüm geliştirdi. Nikel kadmiyum raylı sistem bataryası için yerli malı belgesi alınarak bir ürün daha yerlileştirildi.

ASPİLSAN Enerji, ürettiği nikel kadmiyum raylı sistem batarya için yerli malı belgesi alarak bir ürünü daha yerlileştirdi.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, yazılı açıklamasında, kurulduğu günden bu yana savunma sanayisinin enerji ihtiyaçlarına inovatif çözümleriyle cevap veren ASPİLSAN Enerji'nin, son yıllarda farklı sektörlere de yönelerek yeni ürünleri ile portföyünü önemli ölçüde genişlettiğini belirtti.

Son olarak geliştirdikleri nikel kadmiyum raylı sistem batarya sistemine de yerli malı belgesi alarak bir ürünü daha milli envantere kaydetmeyi başardıklarını vurgulayan Özsoy, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli kaynaklarla savunma sanayimizin gelişmesi ve ülke sanayimizin güçlenmesi adına yaptığımız çalışmalarda dışa bağımlılığımızı azaltma hedefi ile ilerliyoruz. ASPİLSAN Enerji olarak raylı sistem batarya teknolojilerinde de dışa bağımlılığı azaltma adına önemli bir adım atmış olduk. Ülkemizde sadece firmamız, dünyada ise üç firma tarafından üretilebilen nikel kadmiyum raylı sistem batarya sistemimiz 23 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Yerli Malı Belgesi almıştır. Ülkemizde olmayan ve tamamen ithal ikamesi niteliğindeki bir teknolojinin firmamızca geliştirilmesi ve ürün haline getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz."

ASPİLSAN Enerji Havacılık, Deniz ve Raylı Sistemler Müdürü Murat Kaan da rakiplerine kıyasla hem maliyet hem de verimlilik yönünden fark yaratan sistemlerinin tüm raylı sistem standart ve sertifikasyonlarına sahip olduğunu aktardı.

Batarya sistemlerinin Kayseri, Samsun, Adana ve İstanbul'daki tramvay ve metro araçlarında kullanıldığını belirten Kaan, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin ilk milli elektrikli lokomotif projesi olan E5000'nin batarya sistemi de firmamızca tasarlanmış, üretimi tamamlanarak teslim edilmiştir. Ayrıca, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, ASELSAN Projeleri, Bozankaya Gebze–Darıca metro ve Gaziantep-Gaziray Banliyö projeleri için de ASPİLSAN üretimi yerli batarya sistemlerinin kullanılması hedeflenmekte olup, tasarım aşamaları tamamlanmıştır. Uluslararası standartlara uygun, global araç üreticilerinin belirlediği tüm şart ve gereksinimlere haiz batarya sistemlerimiz sayesinde artık raylı sistem sektöründeki önemli ve kritik bir teknolojide dışa bağımlılığımız sona ermiştir diyebiliriz. Bu kapsamda raylı sistem aküsünün yerli üretilmesi cari açığımızın azaltılması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması açısından da ülkemize katma değer sağlayacaktır."

Etiketler : ASPİLSAN raylı sistem bataryaları Genel Müdürü Ferhat Özsoy
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