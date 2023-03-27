‘Bing' Google'a fark attı

Uzun yıllardır Bing, Yandex, DuckDuckGo gibi rakiplerini kelimenin tam anlamıyla ezip geçen Google, arama motoru sektörünün lideri olarak görülüyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda Microsoft'un unutulmaya yüz tutmuş arama motoru Bing'e yapay zekâ desteği getirmesiyle işler bir anda değişti. Microsoft'un yapay zekâ destekli arama motoru Bing, kullanıma sunulduktan sonra pek çok kişinin yeni tarayıcısı olmayı başardı. Üstelik anlık kullanıcı sayısında Google'a yüzde 15 fark attı.