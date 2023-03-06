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06 Mart 2023 Pazartesi 11:16:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 11:16:00

Bilişim Vadisi Mobilite Hızlandırma Programı başvuruları başladı

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Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisince düzenlenen Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı.

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Mobilite ve girişimcilik ekosistemine sunduğu katkılarla sektöre yön veren Bilişim Vadisi, Mobilite Hızlandırma Programı'nın bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirecek. Mobilite Hızlandırma Programı'na son başvuru tarihi 27 Mart 2023.

Mobilite sektörünün gelişimine önemli ölçüde katkı sunmaya devam eden ve sektörün odak noktası haline gelen Bilişim Vadisi; bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştireceği "Mobilite Hızlandırma Programı" ile girişimcilere kapısını bir kez daha açıyor.

Programa başvuru yapacak girişimcileri neler bekliyor?

* Mobilite alanında uzman ulusal ve uluslararası mentorlardan bire bir mentorluk ve danışmanlık desteği,

* Sektör lideri ve alanında uzman eğitmenler tarafından ihtiyaca yönelik eğitimler,

* Bilişim Vadisi'nin Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarından öncelikli olarak yararlanma,

* Ulusal / uluslararası yatırım fonları ile görüşmeler,

* Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi ofis desteği,

* Potansiyel iş birlikleri için OEM'ler ve tedarikçi firmalar ile görüşmeler yapma,

* 1.0000.000 TL destekli KOSGEB İleri Girişimcilik Programı'ndan yararlanma,

* TÜBİTAK BİGG Teknogirişim Desteği Programı'ndan yararlanma,

* Program sonunda gerçekleşecek olan "Demoday" ile yatırımcılarla buluşma

Son Başvuru Tarihi: 27 Mart 2023

Etiketler : bilişim vadisi mobilite hızlandırma programı teknoloji inovasyon

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