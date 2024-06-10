Bilim insanları, şaşırtacak derecede küçük kollara sahip bir dinozor türünü keşfetti. Yeni keşfedilen bu abelisaurus türü, oldukça kısa ve kalın kollara sahipmiş. Arjantin'de keşfedilen ve "et yiyen boğa" olan bilinen Carnotaurus türüne benzeyen bu ilginç tür bilimsel anlamda ilk defa keşfedilmiş oldu.

K. inakayali adı verilen bu türün boynuzları yok ve kolları daha küçük ancak iki türün de kalıntıları Patagonya bölgesindeki kayalık yapılarda ortaya çıktı.