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10 Haziran 2024 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:10 Haziran 2024 Pazartesi 11:30:00

Bilim insanlarından yeni keşif! Bu özelliğiyle şaşırtıyor

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Bilim insanları, küçük kollara sahip bir dinozor türü keşfetti.

Bilim insanları, şaşırtacak derecede küçük kollara sahip bir dinozor türünü keşfetti. Yeni keşfedilen bu abelisaurus türü, oldukça kısa ve kalın kollara sahipmiş. Arjantin'de keşfedilen ve "et yiyen boğa" olan bilinen Carnotaurus türüne benzeyen bu ilginç tür bilimsel anlamda ilk defa keşfedilmiş oldu.

K. inakayali adı verilen bu türün boynuzları yok ve kolları daha küçük ancak iki türün de kalıntıları Patagonya bölgesindeki kayalık yapılarda ortaya çıktı.

Etiketler : bilim insanları dinazor keşif
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