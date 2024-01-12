Bilim insanları, uzayda "teorilere meydan okuyan" halka şeklinde devasa yapı keşfetti

UCLan'dan yapılan açıklamada, keşfin Amerikan Astronomi Topluluğunun (AAS) New Orleans'ta düzenlenen toplantısında duyurulduğu bildirildi.

Bilim insanlarının "Büyük Halka" adını verdiği bu yapının dünyadan yaklaşık 9,2 milyar ışık yılı uzakta bulunduğu belirtilen açıklamada, çapının 1,3 milyar ışık yılı, çevresinin de yaklaşık 4 milyar ışık yılı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yapının çıplak gözle görülemeyeceği, görülebilmiş olması halinde dünyadan bakılınca Ay'ın yaklaşık 15 katı büyüklüğünde gözükeceği ifade edildi.

Daha önce uzayda dev yay şeklinde başka bir yapı daha keşfeden, "Büyük Halka" keşfinin de sahibi UCLan'da doktora öğrencisi Alexia Lopez, "Bu yapıya ilişkin veriler, o kadar uzakta ki bize ulaşması bile çok uzun zaman almış yani evrenin şimdikinden yaklaşık 1,8 kat daha küçük olduğu bir zamandan geliyor." ifadesini kullandı.

Lopez, kozmologların teorik olarak yapıların mevcut boyutlarının sınırını 1,2 milyar ışık yılı hesapladığına dikkati çekerek, bu iki yapının da bu teoriye ters düştüğünü, bu nedenle evren hakkındaki bazı temel varsayımlara "meydan okuduğunu" belirtti.

Mevcut teorilere göre böylesi yapıların mümkün olacağını hiç düşünmediklerini kaydeden Lopez, iki defa teorilere ters düşen yapının keşfedilmesinin olağanüstü olduğunu vurguladı.

Lopez, 2021'de de uzayda yaklaşık 3,3 milyar ışık yılı alanı kaplayan "Dev Yay" adındaki, teorilere ters düşen başka bir yapıyı keşfetmişti.