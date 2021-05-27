Bilgisayar korsanları "Hackİstanbul"da ter dökecek

Dünyanın en iyi "beyaz şapkalı" bilgisayar korsanları, "Hackİstanbul"da buluşacak.

Yarışma kapsamında; karmaşık saldırı senaryoları hazırlanacak, farklı zorluk seviyelerinde içerikler üretilecek. Siber kahramanlar, sistemde açık bulmak için ter dökecek.

"Tüm gençlerimizi yeteneklerini sergilemeye davet ediyoruz"

Etkinliğe ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Tüm gençlerimizi siber güvenlik alanında kendilerini geliştirmeye ve yeteneklerini sergilemeye davet ediyoruz. Ödül avcılığı formatındaki yarışmalar sayesinde ürün ve sistemlerdeki zaafiyetler sizin dostlarınız tarafından, iyi insanlar tarafından bulunuyor ve zaafiyetlerin kapanmasına imkan sağlıyor" dedi.

TEKNOFEST kapsamındaki yarışmayı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi düzenliyor. Eleme ve yarı finalleri geçen 10 takım finale çıkacak. "Hackİstanbul"un finali, 24-25 Eylül'de Atatürk Havalimanında yapılacak.

"BİR UYGULAMANIN ZAAFİYETLERİNİ BULMAYA ÇALIŞACAKLAR"

Ali Taha Koç, "Finalist takımlarımız 2 gün boyunca bir uygulamanın zaafiyetlerini bulmaya çalışacaklar. Teknik komite, zaafiyetlerin bulunup bulunmadığını ve risk seviyesini belirleyerek katılımcılarımıza ödüller verilecek" diye konuştu.

Dereceye giren ilk üç takıma toplam 13 bin dolar para ödülü verileceğini söyleyen Koç, şöyle devam etti:

"Bu yarışmalar gençlerimizin siber güvenlik alanına olan ilgilerini artırıyor. Daha sonra sektörde iş sahibi olduklarında edindikleri bu tebrübeler, bilgiler sayesinde sistemlerini daha güvenli oluşturuyorlar."

Yarışmaya son başvuru tarihi 30 Haziran.