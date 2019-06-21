Bilgi, beynin dopamin üreten ödül sistemi üzerinde para veya yiyecek gibi etki ediyor

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UC Berkeley'in Haas İşletme Okulu'ndaki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırmada, bilginin beynin dopamin üreten ödül sistemi üzerinde para veya yiyecek ile aynı şekilde hareket ettiği bulundu.

Pennsylvania Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olan Prof. Ming Hsu, “Beyne göre bilgi, yararlı olup olmadığının ötesinde, bir ödüldür.” diyor.

Araştırmalar esnasında fonksiyonel manyetik görüntüleme (fMRI), psikolojik teori, ekonomik modelleme ve makine öğrenimini kullanan bir nöroekonomist olan Prof. Ming Hsu, “Tıpkı abur cuburdan gelen boş kaloriler gibi beyinlerimiz, bizi iyi hissettiren, ancak faydalı olamayacak bazılarının boş zaman merakı diyebileceği bilgiyi değerlendirebilir.” ifadesini kullandı.

Hsu ve lisansüstü öğrencisi Kenji Kobayashi tarafından yapılan araştırma, beynin bilgileri parayla aynı ortak skalaya dönüştürdüğünü gösteriyor. Araştırma ayrıca, bilgiyi nasıl tükettiğimizin arkasındaki sinirbilimi çözmenin ve hatta dijital bağımlılığın çözülmesi için zemin hazırlıyor.

Hsu, “İlk defa, bilgi ve para için ortak bir sinir kodunun varlığını gösterebildik, bu, insanların nasıl tükettiği ve bazen fazla tükettiği hakkında bir dizi heyecan verici soruya cevap verecek kapıyı açıyor.” dedi.

"MERAK ETME" İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARI KÖKÜNDEN DEĞİŞTİREBİLİR

Araştırmada, merak ve bu merakın beynin içinde nasıl göründüğü üzerine çalışmalar yapıldı. Ekonomistler merakı sona erdirme aracı olarak görme eğilimindeyken, psikologlar merakı uzun zamandır eylemleri kendi başına teşvik edebilecek doğuştan gelen bir motivasyon olarak görmüştür. Örneğin, spor tutkunları, hiç bahis yapma niyetinde olmasalar bile, bir maçtaki oranları kontrol edebilir.

BAZEN SADECE BİLMEK İÇİN BİRŞEY BİLMEK İSTİYORUZ

Hsu, “Çalışmamız iki soruya cevap vermeye çalıştı. Birincisi, merakın ekonomik ve psikolojik görüşlerini uzlaştırır mıyız, yoksa insanlar neden bilgiyi aramaktadır? İkincisi, merak beynin içinde nasıl görünüyor? ” açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar, merak etmenin sinirbilimi hakkında daha fazla şey anlamak için, bir kumar oyunu oynarken insanların beynini taradılar. Her katılımcıya bir dizi çekiliş sunuldu ve kazanma şansı hakkında daha fazla bilgi edinmek için ne kadar ödemek istediklerine karar vermeleri gerekiyordu.

Deneye katılanlar çoğunlukla, bilgilerin ekonomik değerine dayalı olarak rasyonel seçimler yaptı. Fakat bu sonuç onların bütün seçimlerini açıklamadı: İnsanlar genel olarak ve özellikle de daha değerli oyunlarda bilgiyi aşırı değerlendiriyorlardı. Elde edilecek bilginin oynama kararları üzerinde hiçbir etkisi olmasa bile, insanların bu bilgi konusundaki meraklarını artırdığı ortaya çıktı.

BEYİN BİLGİYE NASIL TEPKİ VERİR?

FMRI taramalarını inceleyen araştırmacılar, oyunların oranlarıyla ilgili bilgilerin, beynin yiyecek, para ve birçok uyuşturucu ile ilgili olduğu bilinen aktif olarak aynı dopamin üreten ödül bölgelerini (beyinsel ve ventromedial prefrontal korteks veya VMPFC) aktive ettiğini buldular.

ARAŞTIRMA DİJİTAL BAĞIMLILIKLA DA ALAKALI SONUÇLAR SUNUYOR

Araştırma, doğrudan dijital bilgi tüketimini ele almamakla birlikte, bilginin beynin ödül sistemini içine almasının, bağımlılık döngüsü için gerekli bir şart olduğunu söylüyor.

Hsu , “Beyinlerimizin zevkli bir ödül beklentisine cevap verme şekli, insanların clickbait'e (dijital ortamda kullanıcıların dikkatini çekmek için tasarlanmış köprü metni veya küçük resim bağlantısı) karşı duyarlı olmalarının önemli bir nedenidir. Abur cubur gibi, bu da daha önce uyarlanmış mekanizmaların sömürüldüğü bir durum olabilir." diyor.

Çalışma, National Academy of Sciences'te ( Ulusal Bilimler Akademisi) yayımlandı.