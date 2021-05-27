27 Mayıs 2021 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 19:00:00
Beğeni sayısıyla şov yapmaya son
Instagram, uzun zamandır test edilen beğeni sayısı gizleme sistemini devreye aldı.
Instagram, uzun zamandır test edilen beğeni sayısı gizleme sistemini devreye aldı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, "kendi Instagram gönderilerindeki beğeni sayılarını göstermeyi veya gizlemeyi", ayrıca "sayfa akışında diğer insanların gönderilerinin beğeni sayılarını görmeyi veya görmemeyi" tercih edebilecek.