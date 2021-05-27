Beğeni sayısıyla şov yapmaya son

Instagram, uzun zamandır test edilen beğeni sayısı gizleme sistemini devreye aldı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, "kendi Instagram gönderilerindeki beğeni sayılarını göstermeyi veya gizlemeyi", ayrıca "sayfa akışında diğer insanların gönderilerinin beğeni sayılarını görmeyi veya görmemeyi" tercih edebilecek.

