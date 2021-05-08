Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama: Milli jet ses hızına ulaşacak

Türkiye'nin savunma sanayinde önemli bir yere sahip olan ve terörle mücadelede nokta atışlarıyla silahlı kuvvetlerimize büyük bir avantaj kazandıran İHA ve SİHA'lara yeni görev.

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye'nin milli gururu olan İHA ve SİHA'ların artık deniz kuvvetlerinde de görev yapacağını duyurdu. TB-3'ün 3 D çizim görüntülerini ilk kez paylaşan Bayraktar, "TB3'ün kanatları katlanabiliyor, TCG Anadolu gemisine iniş yapabilecek. Özellikle Deniz kuvvetlerimize önemli katkı sunacağını değerlendiriyorum" dedi. Öte yandan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ses hızına ulaşacak insansız savaş uçağı için de çalışmalara başladıklarını kaydetti.