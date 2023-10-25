Bayraktar TB3 kanatlanmaya hazır! Bir test daha tamamlandı

Bayraktar TB3 kanatlanmaya hazır! Bir test daha tamamlandı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nda önemli bir eşik daha aşıldı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar TB3'ün 3. hızlı koşu testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

BAYRAKTAR TB3 İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME

Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA 3. hızlı koşu testini başarıyla tamamladı.

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önce göğe, sonra Anadolu'ya" ifadelerini kullandı.

Yapılan paylaşımda test anına ait görüntülere de yer verildi.

İŞTE TEST GÖRÜNTÜLERİ

DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.