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Bayraktar TB3 ilk uçuşuna gün sayıyor
27 Mart 2023 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 13:00:00

Bayraktar TB3 ilk uçuşuna gün sayıyor

Kaynak: TRT Haber

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BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB-3'ün yeni fotoğraflarını paylaşarak, TB3'ün ilk uçuşuna gün saydığını duyurdu.

BAYKAR Teknoloji Lideri Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3'ün ramazan ayı öncesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımında, "Bugün paylaştığımız fotoğraflarda üretim hattında görünen, kanatlarını katlayabilme özelliğine sahip türünün ilk örneği olan 'balığın' ramazan öncesi çekilmiş görselleri. Büyük abisi Kızılelma'dan sonra ilk uçuşuna gün sayıyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : baykar bayraktar bayraktar tb3 uçuş

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