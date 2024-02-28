Bayraktar TB3 19'uncu testini de başarıyla geçti

Bayraktar TB3 19'uncu testini de başarıyla geçti

Yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar TB3, 19'uncu uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Teste ilişkin açıklama, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yapıldı.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3, 19'uncu uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Uçuşta "Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi" yapıldı.

Selçuk Bayraktar paylaşımına, "Türk havacılığının altın çağı" notunu düştü.