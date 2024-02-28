Bayraktar TB3 19'uncu testini de başarıyla geçti
Bayraktar TB3 19'uncu testini de başarıyla geçti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gelişmeyi sosyal medyadan, "Türk havacılığının altın çağı" notuyla paylaştı.
Yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar TB3, 19'uncu uçuş testini de başarıyla tamamladı.
Teste ilişkin açıklama, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yapıldı.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3, 19'uncu uçuş testini de başarıyla tamamladı.
Uçuşta "Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi" yapıldı.
Selçuk Bayraktar paylaşımına, "Türk havacılığının altın çağı" notunu düştü.
Türk Havacılığının Altın Çağı ��#BayraktarTB3 19. Test Uçuşu | 19th Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 27, 2024
✅ Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi | High-Altitude System Identification Test#MilliTeknolojiHamlesi ������pic.twitter.com/dgFGcp5qor
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