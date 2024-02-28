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28 Şubat 2024 Çarşamba 09:03:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 09:03:00

Bayraktar TB3 19'uncu testini de başarıyla geçti

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Bayraktar TB3 19'uncu testini de başarıyla geçti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gelişmeyi sosyal medyadan, "Türk havacılığının altın çağı" notuyla paylaştı.

Yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar TB3, 19'uncu uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Teste ilişkin açıklama, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yapıldı.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3, 19'uncu uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Uçuşta "Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi" yapıldı.

Selçuk Bayraktar paylaşımına, "Türk havacılığının altın çağı" notunu düştü.

Etiketler : bayraktar tb3 test baykar
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