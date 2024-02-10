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10 Şubat 2024 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 09:15:00

Bayraktar TB3, 17'nci testi başarıyla geçti

Kaynak: TRT Haber

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Yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar TB3, 17'nci uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Teste ilişkin açıklama, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yapıldı.

Uçuş testi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3, 17'nci uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Uçuşta, "Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi" yapıldığı belirtildi.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.

Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

Etiketler : baykar selçuk bayraktar bayraktar tb3 test uçuşu
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