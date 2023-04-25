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25 Nisan 2023 Salı 22:14:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 22:14:00

Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi

Kaynak: TRT Haber

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin ihraç edileceğini duyurdu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yapılan paylaşımda Romanya'nın Bayraktar TB2 SİHA'yı envanterine alan ülkeler arasına katıldığını açıkladı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Uzun yılları aşan dostluğumuz ve karşılıklı güvene dayalı güçlü bağlarımız bulunan Romanya, yüksek teknolojiye sahip #BayraktarTB2 SİHA'yı envanterine alan ülkeler arasına katıldı. #BayraktarTB2 SİHA için şimdiye kadar 28 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladık. Baykar olarak Romanya ile birlikte AB üyesi 2 ülkeye, NATO üyesi 3 ülkeye ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

#MilliTeknolojiHamlesi hem ülkemizin hem de dost ve kardeş ülkelerin tam bağımsızlığının en güçlü teminatıdır. Bu ihracat ile Türkiye ve Romanya arasındaki bağlar daha da güçlenecek. Ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Etiketler : NATO Baykar Bayraktar SİHA Romanya
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