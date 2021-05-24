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24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:53:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:53:00

Bayraktar TB2 SİHA'lar Avrupa Birliği semalarında uçacak

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Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2, Polonya'ya ihraç edilecek- Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak.

Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, Polonya'ya ihraç edilecek.

İhracata yönelik anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalandı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarında uçacak.

Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak.

Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den ihraç edilecek 4 sistemin içinde 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile yer kontrol istasyonları (YKİ) ve yer veri terminalleri (YVT) yer alacak.

Polonya'ya ayrıca milli SİHA'larda kullanılan ve Roketsan tarafından üretilen milli MAM-C ve MAM-L mini akıllı mühimmat da ihraç edilecek.

- BAYRAKTAR TB2'DE 40 AYRI BİLGİSAYAR SİSTEMİ KULLANILIYOR

Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak Bayraktar TB2'de yaklaşık 40 ayrı bilgisayar sistemi kullanılıyor.

Bayraktar TB2 SİHA sistemi, 3 yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabilen Bayraktar TB2, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabiliyor.

Bu özelliklerle Türkiye, dünyada kendi SİHA'sı ve mühimmatını üreten 4 ülkeden biri olarak öne çıkıyor.

Milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla "hızlı gör-ve-vur" özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkat çekiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkanı sağlıyor.

- DÜNYADA İLGİYLE TAKİP EDİLİYOR

Dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük yerli sanayi katılımıyla üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Milli SİHA'ların kullanıldığı ülkelerdeki operasyonel başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye gelişmiş bir hava aracının ihraç edilmesine de olanak sağladı.

Anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'lar, havacılıkta 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçakları olan Antonov kargo uçaklarını üreten Ukrayna'ya, sonrasında ise Katar ve Azerbaycan'a ihraç edildi.

Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde 180 Bayraktar TB2 SİHA bulunuyor.

Milli SİHA'lara ilgi duyan birçok ülkeyle de görüşmeler devam ediyor.

Etiketler : Milli SİHA Türkiye Baykar
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