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24 Ocak 2021 Pazar 17:11:00 - Güncelleme:24 Ocak 2021 Pazar 17:11:00

Bayraktar TB2 Netflix'te

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Netflix'te yayımlanan ‘Casusluk Sanatı' adlı dizide, Türkiye'nin yerli üretim İHA'sı Bayraktar TB2'nin görüntülerine yer verildi.

Küresel dijital televizyon ağı Netflix’te "Casusluk Sanatı" adlı bir belgesel dizi yayımlandı. Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği “Gözetim Teknolojileri ve Gökteki Göz” mottosuyla ekrana gelen dizide casusluktaki farklı teknikler ele alınıyor.

Yeni istihbarat teknolojilerinin anlatıldığı, göklerden izlemenin önemine dikkat çekilen dizinin ilk bölümünde izleyicilerin karşısına bir sürpriz çıkıyor. Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 kuyruğunda Türk bayrağıyla izleyiciyi selamlıyor.

200 milyona yakın kayıtlı kullanıcısı bulunan NETFLIX, dünyanın en yaygın ve etkili dijital platformlarının başında geliyor.

Türk İHA'larının gelişmiş istihbarat teknolojilerini anlattığı bir dizide yer alması Türk savunma sanayiinin geldiği aşamayı ortaya koyuyor.

Etiketler : bayraktar iha siha netflix
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