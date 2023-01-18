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18 Ocak 2023 Çarşamba 17:42:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 17:42:00

Bayraktar TB2, Kuveyt semalarında uçacak

Kaynak: AA

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Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar TB2 ihracatına yönelik sözleşme imzalandı.

Baykar açıklamasına göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA bir ihracat başarısına imza attı.

Baykar, 2023 yılına Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi ile başladı. Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu.

Amerika, Avrupa ve Çin'den önemli firmaları geride bıraktı

Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasındaki süreç 2019 yılında başladı. Amerika, Avrupa ve Çin'den önemli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı, Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar TB2 oldu. Bayraktar TB2 SİHA, Temmuz 2019'da Kuveyt'te gerçekleştirilen demo uçuşunda büyük bir başarı göstermişti. Yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı.

Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı.

Etiketler : baykar kuveyt savunma bakanlığı bayraktar tb2
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