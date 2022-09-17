VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mısır, Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücretlerine zam yaptı
Düğün evinde dağıtılan yemekten 14 kişi zehirlendi
Azerbaycan'ın şehit sayısı 80'e yükseldi
Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
MSB, İstanbul'da Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini andı
Bakan Soylu açıkladı: Bursa'daki saldırının failleri yakalandı
Tayvan'da 6,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Bilgin, EYT'nin meclise geleceği tarihi açıkladı
Fransa'da trenlerden eşya çalan çete yakalandı
Menderes'in köyünde 61 yıldır dinmeyen acı
'Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı düşmanca davranışı şoke edici'
İkinci el oto satışında yeni karar
Bursa'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Hatay'da öğrencilerin okul bahçesinde yetiştirdiği sebzeler mahallelinin sofrasında
Almanya, Rosneft Almanya'ya kayyum atadı
MS HASTALARININ DÜŞMANI: TUZ VE SİGARA
Gerçek delibal boğazda yanma hissi yapar
Beslenme çantasında badem, fındık ve ceviz olmalı
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 17 Eylül
"Kışın nasıl geçirileceği" endişesi gündeme taşındı
ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı
Çitalar 70 yıl sonra Hindistan ormanlarına geri döndü
TCG Anadolu yıl sonunda teslim edilecek
Kırgızistan ve Tacikistan 31 yıldır sınır anlaşmazlığı yaşıyor
17 Eylül 2022 Cumartesi 21:47:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 21:47:00

Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı

ABONE OL

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve ülkenin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilme sürecinde kritik bir eşik daha geçildi.

Bayraktar Kızılelma'nın birinci prototipi ile yapılan ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde bulunan test alanında yapılan testi Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti. Bugün başarıyla gerçekleştirilen motor entegrasyon testi ile Bayraktar Kızılelma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış oldu.

AKINCI İLE BENZER SÜREÇ

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen "Akıncı" projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'da da benzer bir süreç yaşandı.

1 Eylül 2019'da ilk motor entegrasyon testini tamamlayan Akıncı, 6 Aralık 2019'da ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Akıncı, ilk uçuşundan yaklaşık 1,5 yıl sonra 29 Ağustos 2021'de envantere girdi.

İLK UÇUŞ 2023'TE

Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci, yer testleri ile devam edecek. Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Bayraktar Kızılelma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu Gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif rol alacak.

AGRESİF MANEVRALARLA HAVA MUHAREBESİ

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek.

Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'dan elde edilen tecrübelerle Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden insansız savaş uçağı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.

Tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek Bayraktar Kızılelma'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.

Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan insansız savaş uçağı, planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

Etiketler : Selçuk Bayraktar Kızılelma selçuk bayraktar
Baba-kız şarkısı

Baba-kız şarkısı
'O Kız' heyecanı

'O Kız' heyecanı
Annesinin boyuna yetişti

Annesinin boyuna yetişti
Aile arasında Hadise sona erdi

Aile arasında Hadise sona erdi
İlk konser heyecanı

İlk konser heyecanı
Ünlü sunucu yoğun bakımda

Ünlü sunucu yoğun bakımda
Yıldız'lı enerji

Yıldız'lı enerji
Tanzanya'ya yardım eli

Tanzanya'ya yardım eli
Sahnede doğum günü sürprizi

Sahnede doğum günü sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes